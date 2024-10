Ritrovato vivo il 92enne disperso tra i boschi nel comune di Gizzeria (CZ).

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Il malcapitato durante una passeggiata in compagnia del figlio si era allontanato all’interno della zona boscata. A dare l’allarme ieri sera lo stesso figlio.

Sul posto immediatamente veniva inviata la squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, automezzo di comando locale del Comando di Cosenza con personale TAS (topografia applicata al soccorso) per coordinare le attività di ricerca, unità SAPR (sistema aeromobile a pilotaggio remoto) del nucleo VVF Calabria, unità cinofile dei vigili del fuoco e nella mattinata di oggi elicottero Drago VF148 del reparto volo di Catania.

Nelle prime ore del pomeriggio rinvenuto in un dirupo impervio il povero nonnino. Lo stesso veniva raggiunto dai vigili del fuoco e, constatato che fosse ancora vivo, veniva immobilizzato su barella e trasportato in zona sicura dove veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.