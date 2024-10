Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLA MARCHE

GALLIO (VI), – NUCLEO USAR IN AZIONE TRA LE MACERIE PER LE RICERCHE DI UNA PERSONA SEGNALATA COME DISPERSA

30 vigili del fuoco al lavoro a Gallio (VI) per una fuga gas con conseguente incendio in strada e crollo parziale di una casa: segnalata una persona come dispersa. Fiamme circoscritte, perdita intercettata, squadre USAR in azione per le operazioni di ricerca.