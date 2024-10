Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Alle ore 22:15 una squadra del distaccamento di Appiano Gentile è intervenuta per un incendio autovettura parcheggiata presso la Coop in via del Vecchio forno nel comune di Valmorea. Cause incendio in fase di accertamento, proprietario del veicolo non presente

Alle ore 22:50 una squadra del distaccamento di Erba è intervenuta per incidente stradale nel comune di Albavilla in via Brianza. Lievemente ferito il conducente