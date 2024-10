Perde il controllo della Porsche e si schianta contro l’albero: terribile incidente a Rovigo

Spread the love

Terribile incidente a Rosolina, comune della provincia di Rovigo in Veneto, dove una Porsche è uscita di strada andando a impattare in modo molto violento contro il fusto di un albero, penetrato quasi fin dentro l’abitacolo del mezzo.

L’episodio si è verificato nel corso della tarda mattinata di ieri, giovedì 3 ottobre, lungo il tratto stradale compreso tra Rosolina Mare e la strada Romea. È da poco passato mezzogiorno, quando il conducente del bolide, un ragazzo di giovane età, perde improvvisamente il controllo di una Porsche 718 Boxster per cause ancora da accertare in fase di indagine.

L’auto vola fuori dalla carreggiata e conclude la sua corsa schiantandosi con grande violenza contro il tronco di un albero a bordo strada: un impatto tramendo, con il veicolo che rimane letteralmente incastrato. L’automobilista, ferito in modo grave, ha dovuto attendere l’arrivo sul posto di due squadre di Vigili del fuoco accorse da Chioggia e Adria per poter essere estratto dalle lamiere: il complesso intervento ha impegnato gli operatori per oltre due ore.

Solo a quel punto gli uomini del Servizio unico di urgenza ed emergenza medica (Suem), sono potuti intervenire in suo aiuto: la vittima è stata stabilizzata, ma la gravità delle lesioni riportate nel tremendo impatto ha costretto i soccorritori a richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Il conducente della Porsche è stato quindi trasferito in volo in codice rosso presso l’ospedale di Padova, dove resta tuttora ricoverato in gravi

Nel frattempo i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il bolide, consentendo ai carabinieri di effettuare i rilievi sul posto con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e risalire alle sue cause. Impressionanti le immagini diffuse dai soccorritori in rete, dalle quali è possibile comprendere l’entità dell’impatto che ha letteralmente distrutto la vettura. Lo schianto è stato talmente violento che il tronco dell’albero ha tagliato a metà il cofano del bolide, distruggendo il motore e il parabrezza.

