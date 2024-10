Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 11.15 in Fenegro via Como per incidente stradale. Nell’impatto frontale tra due vetture si segnala un ferito in codice giallo ricoverato all’Ospedale saant’Anna – Intervenuti sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Lomazzo e Appiano Gentile