VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente alle 19:40 circa per incendio autovettura in Inverigo via Santa Liberata. Vettura parcheggiata poco prima.

Non si segnalano conseguenze a persone

Ecco Artù e Freccia, i due cani con i rispettivi conduttori dell’unità cinofila dei VVF di Milano che si sono portati sullo scenario incidentale di Tavernerio per verificare l’assenza di persone coinvolte dal cedimento