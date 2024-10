Rogo in uno stabile, tre al pronto soccorso: denunciato un inquilino

Spread the love

Sarebbe di origine dolosa l’incendio che ha interessato uno stabile in via Carlo Noè a Gallarate. Le fiamme sarebbero state volontariamente appiccate da un inquilino dello stabile che è stato denunciato. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con autopompe, autoscala e autobotte per spegnere le fiamme, che si sono sviluppate al quarto piano dell’edificio. Sul posto è stato immediato l’arrivo degli operatori del soccorso, con tre ambulanze e automedica. Gli inquilini sono stati evacuati, 18 sono stati assistiti dai soccorritori, tre persone sono state accompagnate al pronto soccorso per accertamenti, per avere inalato del fumo.

L’incendio è stato completamente domato dopo l’una di notte, quindi le squadre dei vigili del fuoco hanno continuato le operazioni mettendo in sicurezza tutta l’area.

Nella tarda serata di lunedì erano invece intervenuti per un incendio sul tetto di un’abitazione a Castelseprio: terminato lo spegnimento, in seguito alle verifiche tecniche, la palazzina è stata dichiarata inagibile.Ros.For.