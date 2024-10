VIDEO – Pescantina: a fuoco la porzione di uno stabile in disuso, vigili del fuoco a lavoro.

Spread the love

VIGILI DEL FUCO DI VERONA

Alle ore 08.45 di oggi, 09 ottobre, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Via Nogara a Pescantina per un incendio edificio abbandonato.

Ad andare a fuoco una porzione di circa 40 mq di struttura, adibita a ricovero attrezzi, adiacente ad una palazzina di 2 piani fuori terra, nessuna persona risulta coinvolta dall’incendio.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con un autopompa e 5 unità, hanno lavorato per spegnere le fiamme che avevano interessato alcuni materassi e alcuni suppellettili abbandonati all’interno dello stabile.

Le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle ore 10.30.