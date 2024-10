I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Vizzini (CT) per una voragine su strada

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone è impegnata a Largo Cappuccini a Vizzini (CT), per un mezzo pesante sprofondato in parte in una voragine che si è aperta sulla sede stradale.

La voragine sembrerebbe profonda una decina di metri e il mezzo si trova in una situazione di instabilità poiché ha le ruote motrici sprofondate, in parte, al di sotto del piano stradale.

I Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza lo scenario e il mezzo stesso. Si è, dunque, reso necessario l’intervento di un’autogru inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale e del funzionario di servizio. L’autista del mezzo è rimasto illeso.

Sul luogo dell’incidente presente personale della Polizia Locale del Comune di Vizzini.