Mezzo pesante si ribalta a Fucecchio, autista estratto dai vigili del fuoco

Un mezzo pesante si è ribaltato stamani mattina ed è uscito dalla carreggiata. L’incidente stradale è avvenuto attorno alle 6.35 in via Pistoiese. Coinvolto il solo mezzo pesante che è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato su un fianco. Illeso il conducente che è stato soccorso dai vigili del fuoco di Empoli per farlo uscire dalla cabina di guida. Non è stato necessario l’intervento dei sanitari. Il mezzo trasportava granelli di plastica per termo stampe. I vigili del fuoco hanno infine messo in sicurezza il mezzo pesante.

