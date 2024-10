VIDEO – Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti durante un incendio a Staten Island che ha coinvolto un’ex chiesa rimasta disabitata per diversi anni

Spread the love

NEW YORK — Un incendio scoppiato in un’ex chiesa in Castleton Avenue a West Brighton ha provocato un massiccio intervento dei vigili del fuoco e ha causato il ferimento di tre vigili del fuoco.

Mentre decine di curiosi si riversavano sui marciapiedi per vedere meglio, la polizia si adoperava per tenere la folla lontana dalla coltre di fumo bianco che si vedeva sollevarsi lungo l’isolato.

L’edificio di 3 piani e mezzo era un tempo il sito della Full Gospel Tabernacle Church, è disabitato da diversi anni. Da casa sua, dietro l’angolo, Mukustak ha detto di aver sentito quello che sembrava “l’esplosione di una bomba” e quando ci è andato, la struttura era “avvolta in una palla di fuoco”.

Secondo un portavoce del FDNY, 33 unità e 138 vigili del fuoco erano sulla scena per indagare attivamente sull’edificio. I Vigili del Fuoco operavan anche negli edifici adiacenti nel tentativo di contenere l’incendio.

I tre vigili del fuoco feriti sono stati trasportati al Richmond University Medical Center di West Brighton in condizioni sconosciute, ha affermato il portavoce del FD

