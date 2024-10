VIDEO – Brasile, precipita elicottero dei Vigili del Fuoco: sei morti

Spread the love

Un elicottero dei Vigili del Fuoco dello Stato brasiliano di Minas Gerais è precipitato in nottata nella regione di Ouro Preto: i sei componenti dell’equipaggio sono tutti deceduti a causa dell’impatto. I pompieri erano impegnati in un’operazione di ricerca e soccorso del pilota di un aereo utilizzato a fini agricoli caduto poco prima nella stessa zona e recuperato in seguito senza vita. Il relitto dell’elicottero è stato localizzato dopo una ricerca di 12 ore nella fitta vegetazione. In una nota i vigili del fuoco hanno riferito che sono ancora in corso le operazioni di recupero delle salme e di assistenza psicologica per i familiari delle vittime.

https://tg24.sky.it/mondo/2024/10/12/brasile-elicottero-pompieri-precipita