Conclusa l’attività del Presidio Stagionale Rurale nel Parco delle Cinque Terr

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Si è conclusa venerdì 11 ottobre l’attività del Presidio Stagionale Rurale nel Parco delle Cinque Terre, che ha visto quest’anno un incremento della presenza della squadra VV.F. – dislocata presso il distaccamento in loc. Case Pianca nel Comune di Vernazza – dai due mesi della prima esperienza nel 2023 ai quasi tre mesi (82 giorni per la precisione) in questo 2024.

Anche se le condizioni climatiche di quest’anno non hanno fortunatamente favorito gli incendi boschivi, la squadra presente ogni giorno dalle 8 alle 20 sul territorio del Parco ha effettuato decine di interventi di soccorso a persone sulla rete sentieristica – spesso congiuntamente al Reparto Volo con gli elicotteri Drago – interventi su incidenti stradali ma anche recupero beni e altro.

Poter contare sulla presenza di una squadra dedicata su un territorio noto per la complessità della sua orografia ma anche per il notevole carico antropico legato alle cinque località patrimonio UNESCO ha consentito di poter garantire un soccorso tempestivo ed efficace che, come si può capire dalla quantità e dalla tipologia di interventi effettuati, va anche oltre il contrasto agli incendi boschivi.

L’attività del Presidio Stagionale Rurale VV.F. riprenderà il prossimo anno con rinnovato entusiasmo e sempre migliore organizzazione.