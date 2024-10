Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

TARANTO, CAPANNONE IN FIAMME LUNGO LA SS106: NUMEROSE SQUADRE IN AZIONE

Prosegue dalle prime ore del mattino il lavoro dei vigili del fuoco per l’incendio di un capannone lungo la SS106, adibito allo stoccaggio di cartoni per imballaggio: stanno operando numerose squadre, autobotti di grande capacità idrica giunte anche dai comandi di Brindisi, Bari e Napoli, un Canadair che sta effettuando lanci d’acqua e droni per il monitoraggio dell’area.