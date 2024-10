Incidente a Perugia, Tir si ribalta a Collestrada: un morto e un ferito. E45 chiusa per ore e traffico in tilt

Spread the love

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in seguito al ribaltamento di un autoarticolato che trasportava carne macellata avvenuto la scorsa notte lungo la E45 a Collestrada (Perugia), in direzione Sud. Il tratto di carreggiata interessato è ancora chiuso al traffico per permettere la rimozione del mezzo. I veicoli in in transito possono utilizzare la viabilità secondaria, ma si registra qualche rallentamento al traffico.

Secondo quanto riferito dalla polizia stradale, intervenuta sul posto per gli accertamenti, poco prima delle 2.00 l’autoarticolato è sbandato finendo contro lo spartitraffico centrale e ribaltandosi su un fianco. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Il conducente del camion, di 65 anni, campano, è morto e il passeggero, di circa 35, anch’egli residente in Campania, è rimasto ferito. Le case dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento.

