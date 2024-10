Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico questa mattina in Cantù via Risorgimento per messa in sicurezza autoarticolato incastrato e danneggiato sotto il ponte di corso unità d’italia.

In posto squadra VVF Cantù,

Polizia locale e Amministrzione Comunale.

Strada temporaneamente chiusa per le operazioni di verifica