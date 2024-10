Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore del pomeriggio in via Miano, ad Ancona, per un incendio che ha coinvolto una cucina in un appartamento al primo piano di un edificio. Sul posto una squadra, con il supporto di una autoscala, ha spento le fiamme e messo in sicurezza il locale coinvolto