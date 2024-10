Corsi di formazione regionale per “Operatori MMT” e per “Patenti di guida IV categoria” – Visita ai corsisti del Direttore Regionale della Sicilia Agatino CARROLO.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

A distanza di pochi giorni dalla visita istituzionale al Comando di Trapani, ieri 15 ottobre il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, Agatino CARROLO, è ritornato a Trapani per incontrare e salutare i partecipanti, provenienti da tutti i Comandi dei Vigili del fuoco della Sicilia, ai due Corsi di formazione regionali, uno per “Operatori MMT” (Macchine Movimento Terra) e l’altro per “Patenti di guida di 4^ categoria” che si stanno svolgendo presso il Comando di Trapani. Le attività formative procedono a pieno ritmo, grazie alla volontà e alla dedizione del collaudato settore della formazione che vede la partecipazione sia della Direzione Regionale che del Comando unito all’opera instancabile degli istruttori professionali, che in modo coordinato ne garantiscono il raggiungimento pieno degli obiettivi formativi anche per quanto attiene alle previste sessioni di re-training a tutti i livelli: nazionale, regionale, interprovinciale e provinciale. Il Comando di Trapani si conferma oramai un costante e solido riferimento per quanto attiene la formazione, che nel tempo si è consolidato ricevendo il plauso dalla Direzione Centrale per la Formazione e dalla Direzione Regionale VVF Sicilia.

Il Corso per “Operatori Macchine Movimento Terra”, della durata di tre settimane, 108 ore, dal 7 al 25 ottobre 2024, vede impegnati 15 istruttori professionali, alcuni dei quali provenienti da Comandi fuori Sicilia e 21 operatori da abilitare da tutti i Comandi VVF siciliani. La parte teorica relativa all’attività di che trattasi si è svolta presso l’aula didattica del Comando di Trapani, mentre per l’addestramento pratico, consistente prevalentemente nelle attività di scavi, di livellamenti aree destinate per l’allestimento di campi base, di realizzazione di strade per passaggio automezzi e di trasferimenti di materiali, si sta svolgendo nell’area addestrativa adiacente alla sede centrale del Comando VVF di Trapani, estesa circa 20.000 mq. nell’ambito delle previsioni di potenziamento logistico e addestrativo del Comando per la suddetta area è in avanzata fase progettuale la realizzazione di un Campo di addestramento professionale.

Questo personale andrà a rimpinguare il Nucleo GOS-MMT della Direzione Regionale VVF Sicilia.

L’altro Corso per il conseguimento di patente di guida VF della 4^ Categoria, della durata di due settimane, dal 07 al 18 ottobre, è in corso di svolgimento presso il distaccamento VF di Alcamo ed è rivolto a 14 discenti appartenenti al personale operativo dei Comandi di Catania, Enna, Caltanissetta e Trapani. Il corso abiliterà alla condotta di complessi veicolari del tipo autotreni e autoarticolati destinati al trasporto di macchinari, prevalentemente mezzi di movimento terra o altre macchine speciali, dotazioni logistiche di colonna mobile e attrezzature varie. Lo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche è assicurato dalla presenza di 7 istruttori, i quali, con elevata professionalità e notevole esperienza, insegnano le tecniche di guida in sicurezza relativi alle masse e agli ingombri dei complessi veicolari, all’esecuzione di manovre di aggancio e sgancio di rimorchi e semirimorchi, alla guida su strade urbane, extraurbane e autostrade, su percorsi in retromarcia e manovre in spazi delimitati nonchè all’acquisizione delle tecniche di recupero di mezzi in avaria. A seguire si svolgerà un ulteriore analogo Corso, che consentirà di formare complessivamente 29 autisti di 4^ categoria.

Il Direttore Regionale Agatino Carrolo, accompagnato dal Comandante Antonino Galfo e i funzionari tecnici del Comando, ha avuto parole di elogio e di compiacimento della realtà rilevata a Trapani relativamente al settore della Formazione professionale: “formare i vigili del fuco siciliani quali operatori MMT è di rilievo strategico per la nostra Sicilia, terra con un elevato rischio sismico e vulcanico; questi colleghi” ha proseguito l’ing. Carrolo, “sono indispensabili già a partire dalla prima fase emergenziale perché costituiscono il primo dispositivo di soccorso che consentirà al resto delle varie specialità del Corpo Nazionale di poter accedere nei luoghi più remoti e portare soccorso alle popolazioni colpite da gravi calamità. Mi congratulo, oltre con il Comandante Galfo ed il suo staff di funzionari, con gli istruttori professionali che con passione, competenza e senso di appartenenza all’uniforme del Corpo Nazionale, e con tanto spirito di sacrificio, consentono l’accrescimento professionale del personale operativo dei VVF.”

Il Direttore Regionale Agatino Carrolo, nel congedarsi, ha assicurato tutto il sostegno della Direzione Regionale nel proseguimentio dell’attività di formazione presso il Comando di Trapani.

I discenti si sono complimentati per l’ottima organizzazione didattica, logistica e l’elevata capacità tecnica e dialettica di tutto il personale istruttore, ivi compresa l’ospitalità ricevuta dai colleghi trapanesi.