Reggio Emilia, 22 ottobre 2024 – Non solo danni a case, negozi e officine: nel reggiano rischiano di morire affogati anche gli animali.

Stamattina i Vigili del Fuoco, anche proveniente dal Veneto e dal Piemonte, hanno portando in salvo circa 15 cani fra le cittadine di Bagnolo in Piano e Cadelbosco di Sopra, dove le ruspe stanno lavorando da ieri per rinforzare gli argini di canali e torrenti.