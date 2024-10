VIDEO – Malaga, cade in un tombino: il video del complesso salvataggio dei vigili del fuoco

Spread the love

Le immagini mostrano le complesse operazioni di salvataggio di un uomo caduto in un tombino in strada a Cartama, nella provincia di Malaga in Spagna. Un vigile del fuoco è sceso nel condotto fognario: successivamente, è stata calata una barella. L’uomo è stato assicurato sulla branda e trasportato in ospedale.

