Milano, si arrampica sulla facciata della stazione centrale: raggiunto (e salvato) dai vigili del fuoco a 20 metri di altezza

Protesta plateale – con tanto di momenti di apprensione – a Milano. Teatro dell’accaduto la stazione Centrale. Un uomo, intorno alle 18.30, si è arrampicato sulla facciata esterna della stazione, approfittando di alcune impalcature: passanti e viaggiatori sono rimasti increduli davanti a ciò che è avvenuto, con l’uomo, cittadino romeno, che è rimasto in cime per alcune ore.

In serata i vigili del fuoco, che lo hanno raggiunto con un’autoscala, lo hanno soccorso e l’uomo ha acconsentito a essere riaccompagnato a terra.

Sono stati chiusi i cancelli di ingresso frontali della stazione, come precauzione mentre vigili del fuoco e forze dell’ordine cercavano di farlo scendere. Sono rimasti aperti invece gli ingressi laterali.

L’uomo è salito fino ad un’altezza di 20 metri approfittando di alcune impalcature presenti per lavori di restauro. Non è ancora chiaro quali siano i motivi che lo hanno spinto a questo gesto: secondo il quotidiano Il Giorno, l’uomo era stato derubato del cellulare in piazza Duca d’Aosta e sarebbe salito in vetta alla stazione per protesta.

