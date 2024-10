Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento dei vigili del fuoco di Como in Montano Lucino via Ratti per segnalazione due persone anziane, marito e moglie, investite parcheggio centro commerciale. Una persona estratta da sotto auto sospetta frattura bacino, alle cure 118

Trasportati uno al Sant’Anna e l’altro con l’elisoccorso all’ospedale di Varese: entrambi in codice rosso