Recupero di un cane all’interno di un corso d’acqua. nel comune di Blevio

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente ieri nel pomeriggio alle ore 16:30 circa per il recupero di un cane di razza nel comune di Blevio in Via Enrico Caronti.

Il cane alano di circa 50kg è accidentalmente scivolato per otto metri da una riva finendo all’interno di un corso d’acqua.

Impossibilitato a risalire è stato prontamente recuperato dalla squadra SAF e dai vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio.