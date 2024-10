Roma, evento commemorativo del cinquantenario della scomparsa di Enrico Massocco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In occasione del cinquantenario della scomparsa di Enrico Massocco, figura chiave nell’evoluzione dell’educazione fisica in Italia e pioniere nella formazione dei Vigili del Fuoco, il prossimo 30 ottobre si terrà un evento commemorativo presso l’Istituto Superiore Antincendi di Roma.

L’incontro, condotto dal noto giornalista sportivo Marino Bartoletti alla presenza del Sottosegretario On. Emanuele Prisco, del Capo del C.N.VV.F. Ing. Carlo Dall’Oppio e del Direttore Centrale per la Formazione Ing. Domenico De Bartolomeo, vedrà la partecipazione di autorità civili e militari, oltre a rappresentanti dei gruppi sportivi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Nell’occasione verrà presentata la ristampa del libro “La figura e l’opera di Enrico Massocco – Direttore Ginnico Sportivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1942 al 1974”, scritto da Lamberto Cignitti, attuale dirigente dell’Ufficio per le Attività Sportive, che getterà nuova luce sull’importanza di questa figura storica.



L’evento sarà visibile in diretta streaming sul canale www.vigilfuoco.tv