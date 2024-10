Vigili del Fuoco intervenuti per un incendio tetto a Brusaporto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Tre squadre dei Vigili del Fuoco di Bergamo sono intervenute intorno alle 13:08 per un incendio tetto a Brusaporto, in via Sant’Antonio. I soccorsi sono stati allertati da una vicina che aveva notato del fumo. L’incendio ha avuto origine nel sottotetto e di conseguenza ha coinvolto parte del tetto. Dopo aver spento le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno proceduto alla bonifica dell’area compromessa. Nessun ferito.