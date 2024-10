Rogo all’interno dello Stabilimento Amazon di Spilamberto

Spread the love

Paura lunedì notte all’interno dello Stabilimento Amazon di Spilamberto. All’improvviso, infatti, un denso fumo ha invaso gli ambienti della struttura e all’arrivo dei pompieri la sede è stata subito fatta evacuare. Da quanto emerso pochi attimi prima, per cause ancora in corso di accertamento, aveva preso fuoco un cassone per lo smaltimento.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 4 del mattino fortunatamente all’esterno dell’edificio Amazon. Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno invaso il compattatore, situato al confine con l’edificio.

Grandi attimi di paura, dunque, nel cuore della notte: subito sul posto sono accorsi i pompieri con due squadre, che hanno proceduto all’evacuazione in via precauzionale dello stabile, visto il denso fumo che aveva invaso gli ambienti.

Fortunatamente nessuno dei dipendenti ha riportato ferite – al di là del comprensibile timore – e, poco dopo, la situazione è tornata alla normalità.

I vigili del fuoco, infatti, sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme, comunque ‘contenute’ e a ripristinare gli ambienti. L’attività è così ripresa regolarmente.

