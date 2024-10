Auto in una scarpata nel Nuorese, morti 4 ragazzi: avevano tra i 17 e i 20 anni

Spread the love

RAINEWS – Quattro ragazzi di Fonni, nel Nuorese, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono morti in un incidente stradale ieri notte sulla provinciale 69 alla periferia del paese. I quattro sono stati sbalzati fuori dall’auto, una Fiat Punto, che è uscita di strada in una curva ribaltandosi più volte e finendo in una scarpata.

Ancora non si conoscono le cause dell’incidente, avvenuto poco prima della mezzanotte.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, che è stata impegnata per tutta la notte insieme ai medici e volontari del 118 e ai carabinieri che hanno avviato le indagini di rito.

Il sindaco di Fonni: tragedia immensa che coinvolge tutta la comunità

“Un disastro che coinvolge l’intero paese, una terribile e immensa tragedia, tutta la comunità si stringe attorno alle famiglie”. Così il sindaco di Fonni, Daniela Falconi, sull’incidente stradale che ha causato la morte di quattro giovanissimi fra i 17 e i 20 anni. Falconi ha annunciato il lutto cittadino.