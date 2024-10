Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Prosegue da giorni il lavoro dei Vigili del fuoco in Liguria per il maltempo che il 26 ottobre scorso ha colpito l’area costiera, tra le province di Genova e Savona: oltre 300 gli interventi svolti per assistenza alla popolazione, frane e allagamenti. Nella clip il recupero di alcune carcasse d’auto, finite nel fiume Bormida a Cairo Montenotte(SV).