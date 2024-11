Intervento dei Vigili del Fuoco sulla strada provinciale “Bonifica” per incidente stradale – un decesso

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ASCOLI PICENO – Poco dopo le 14,30 una squadra della sede Centrale è intervenuta sulla strada provinciale “Bonifica” per incidente stradale. Un’auto ha colpito il pilone centrale del cavalcavia ferroviario. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente dall’abitacolo, poi risultato deceduto. La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo delle operazioni di soccorso compresa la messa in sicurezza della zona incidentale.

Sul posto personale sanitario, polizia locale e carabinieri.

Dal Comando di Ascoli Piceno