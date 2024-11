Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente alle 3.30 in Oltrona di San Mamete per incidente stradale, auto fuori strada.

I VVF di Appiano Gentile in posto hanno provveduto alla messa in sicurezza delle parti in tensione di una Tesla che si presentava con ruote posteriori strappate.

Il conducente è stato soccorso in codice verde. In posto 118 e Carabinieri