Incidente stradale – ragazzo deceduto sul colpo – il passeggero in codice rosso

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente questa notte alle 00.30 circa a Brienno in via Regina Nuova per incidente stradale.

Un veicolo fuori controllo con a bordo due ragazzi di 21 anni usciva di strada in prossimità del torrente Bascir subito dopo la galleria.

Un ragazzo è deceduto sul colpo (conducente) mentre il passeggero è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Circolo di Varese.