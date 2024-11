Olbia, va in fiamme un ricovero per senzatetto in pieno centro storico

Spread the love

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in serata in vicolo Lamarmora, nel centro storico della città: stava andando a fuoco un edificio utilizzato abitualmente da persone senza fissa dimora. La squadra con il supporto della botte ha spento le fiamme accertandosi che dentro non ci fosse nessuno.

La struttura è stata dichiarata inagibile per il cedimento di parte della soletta e per le condizioni igienico sanitarie. Sul posto presenti i Carabinieri di Olbia, la Polizia e il personale del 118.

UNIONESARDA