Cosa è Ipnosi? Quella vista in TV o uno strumento  naturale?

ELVIRA PARACINI

E’ uno strumento che permette di gestire la trance per creare realtà immaginarie che danno effetti concreti nel nostro quotidiano. Infatti in Ipnosi non si dorme e non si perde conoscenza, anzi c’è sempre una parte vigile ed una parte che fa emergere i ricordi emotivi seppelliti sotto al tappeto.

E’ un fenomeno durante il quale rallentano le onde cerebrali come accade nel pre-sonno o al momento del risveglio la mattina (stato Alfa del cervello).

L’inconscio, a cui puoi accedere con l’aiuto dell’archetipo, che è una delle modalità più dirette e veloci, memorizza tutte le emozioni e sensazioni. Grazie all’ipnosi i puoi accedere ad eventi vissuti che avevi dimenticato e chiuso in cantina, ma pur sempre significativi per te. Questa modalità di accesso alla memoria emozionale, consente di rivivere esperienze al fine superare problemi o difficoltà ed evitare di ammalarsi. C’è uno spostamento del Focus da “Esterno a Interno”. Le emozioni poco funzionali si possono trasformare con facilità ed immediatezza, grazie a questo strumento.

Vediamo cosa è l’archetipo?

Dobbiamo ricorrere ad una rappresentazione mentale primaria, come quando i bambini associano le immagini ai suoni e agli oggetti. Infatti l’archetipo si esprime sotto forma di disegnini, SIMBOLI.

In modo semplificato, quel disegnino ci trasmette le emozioni che creano l’immagine dentro di noi. Nel nostro immaginario questi simboli prendono un significato. Ogni simbolo ha , pertanto, la capacità di evocare concetti complessi in maniera altamente sintetica sul piano cognitivo e fortemente mobilitante, sintetizzante sul piano emotivo.

L’archetipo ed il simbolo hanno radici geometriche, studiate particolarmente da Platone. Queste figure geometriche rappresentano dentro di noi un mondo emozionale intenso. Il simbolismo può essere usato per dialogare e rendere dinamiche le rappresentazioni, nel mondo inconscio.

Ecco che attraverso un semplice simbolismo archetipale attiviamo il dialogo con il nostro inconscio. “Caro inconscio, quando è accaduto l’evento causa che ha comportato oggi il comportamento indesiderato (fumo, cibo, timidezza, non credere nelle proprie capacità ecc.) e con chi lo hai vissuto? Ed arrivano immagini e sensazioni vissute.

Eccezionale, direi. Usare un simbolo come archetipo che l’inconscio riconosce, ed aprire le porte della cantina in modo che possano emergere risorse inespresse, ricordi emotivi, intuizioni, aumentare alcune capacità come l’ attenzione, la concentrazione, superare problemi, sciogliere impedimenti e veramente farci del bene.

. Ti immagini cosa puoi realizzare con uno strumento così?

Un Bonus per te che stai leggendo: ti offro gratuitamente la possibilità di conoscere qual è il tuo personale simbolo con un semplice test di pochi minuti.

Imparare ad usare questo strumento davvero straordinario per rieducare la mente inconscia a funzionare correttamente, ti aprirà ad un mondo nuovo dove sfrutti il 97% delle capacità mentali.

Ti aspetto on line o dal vivo per farti conoscere come è possibile prenderti cura di te in poche semplici mosse.

elvira Paracini – ANALOGISTA, esperta dialogo con inconscio, COUNSELOR, PERSONAL HEALTH COACH,

Conduzione di Gruppi di TRAINING AUTOGENO.