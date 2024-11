Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente alle 6.20 circa in Como via Scalabrini (zona concessionaria) per incidente stradale tra due autovetture ed un bilico.

Si segnalano due persone ferite lievi in trattamento in posto (conducenti vetture) illeso conducente camion.

In posto due squadre VVF, 118 e Carabinieri.

Strada chiusa fino alla rimozione dei veicoli.