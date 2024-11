All’interno di una cabina elettrica rinvenuto il corpo di una persona folgorata.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, sede centrale, su richiesta della centrale operativa Suem118 è impegnata su viale Crati SS107 per intervento su cabina elettrica. All’interno della stessa si constatava il decesso di una persona folgorata. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza, tecnici Enel, Suem118.