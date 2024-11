Mucca intrappolata in una concimaia salvata dai vigili del fuoco

Spread the love

Ci sono voluti i vigili del fuoco per salvare una mucca caduta in una concimaia a Rasun di Sotto, località altoatesina all’imbocco della valle di Anterselva.

L’animale era affondato parzialmente nel pozzo di liquame e non era in grado di liberarsi. I vigili del fuoco, dotati di maschere, si sono immersi nella concimaia per imbracare e poi sollevare la mucca con una gru.

L’animale, con sollievo degli allevatori, è stato recuperato illeso dai pompieri volontari