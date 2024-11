Pistoia | operai feriti nel cestello a 20 metri di altezza Soccorsi dai vigili del fuoco

Spread the love

ANSA – Incidente sul lavoro con due operai trovati feriti su un cestello a 20 metri di altezza a Pistoia, in piazza Dante, nei pressi della stazione ferroviaria.

Stavano lavorando su una piattaforma quando per cause in corso di accertamento, si sono feriti all’interno del cestello, Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia con l’autoscala e i sanitari inviati dal 118.

I due feriti sono stati recuperati con l’ausilio dell’autoscala dei pompieri, per essere poi affidati alle cure dei sanitari.

Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri per gli accrtamenti.