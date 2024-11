Addestramento del Nucleo cinofilo del Friuli Venezia GIulia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nei giorni scorsi il nucleo cinofilo regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, assieme all’Associazione Cinofila Pratense Cani da Soccorso, ha effettuato un’esercitazione congiunta presso l’area macerie dell’ex scuola media, in corso di demolizione, di Fiume Veneto (PN).

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e accolta dal Corpo dei Vigili del Fuoco, ha un duplice valore per la comunità: da un lato, costituisce un’importante opportunità per mantenere elevata la preparazione dei gruppi cinofili Regionali dall’altro rappresenta un’occasione per un ultimo utilizzo, sebbene insolito, dell’edificio scolastico.

Il Sindaco del Comune di Fiume Veneto Jessica Canton e l’Assessore delegato alla Protezione Civile dello stesso Comune Alessandro Arnoldi, presenti all’iniziativa, hanno voluto esprimere la propria soddisfazione per l’esercitazione, evidenziando che “L’attività di formazione e addestramento è fondamentale per garantire l’efficacia degli interventi di soccorso e la sicurezza della comunità” e quanto la sintonia tra cane e operatore sia cruciale per garantire interventi tempestivi ed efficaci in situazioni d’emergenza.

Piena soddisfazione è stata espressa da tutti i presenti per il forte legame instaurato in questi anni tra i Vigili del Fuoco di Pordenone ed il Comune di Fiume Veneto, una collaborazione che si è rivelata preziosa per affrontare le emergenze e valorizzare le competenze dei soccorritori. Questa giornata vuole essere un segno concreto dell’impegno delle istituzioni a collaborare per la sicurezza del territorio e dei suoi cittadini.