Allarme a Taurisano, tre auto bruciate nella notte. Due incendi in meno di dieci minuti

Alle 4,20 il primo incendio che ha disturtto due autovetture, una Fiat Panda e una Renault Clio, parcheggiate una dietra l’altra in via Sandro Pertini. Meno di dieci minuti dopo l’altro rogo: il secondo incendio ha coinvolto una Fiat Multipla parcheggiata in via Caracciolo, sempre a Taurisano. In questo caso, le fiamme si sono propagate fino al portone d’ingresso e al balcone del primo piano dell’abitazione adiacente. L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito ulteriori danni a persone e cose, garantendo la sicurezza dell’area circostante. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Taurisano e il personale del 118 per prestare soccorso ad una persona colta da malore.

Le indagini sono in corso per fare luce sui due roghi di natura quasi certamente dolosa: nessuna ipotesi al momento è esclusa. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella che dietro ai due incendi ravvicinati possa nascondersi la stessa mano.

