Danno fuoco ai bancali per smaltirli, intervengono i pompieri

Hanno deciso di smaltire alcuni bancali dando loro fuoco. Per questo i titolari di una ditta di Vimodrone rischiano una sanzione.

E’ accaduto nel pomeriggio di sabato 9 novembre 2024 in via Treves, in località Cascina Crivella, ai confini con Cernusco sul Naviglio e Cologno Monzese. Erano le 15.30 quando alcuni residenti nella zona hanno segnalato del fumo alzarsi da uno dei capannoni che si trovano nella traversa della Sp120.

A intervenire sul posto sono stati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, un’ambulanza e i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. I soccorritori hanno accertato che il rogo non è stato casuale, ma provocato al fine di eliminare dei pallet nel cortile dell’azienda. Il rogo era fortunatamente circoscritto e non pericoloso.