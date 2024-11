Spread the love

ANSA) – BONORVA, 11 NOV – Un incendio è scoppiato questa mattina all’alba in un capannone di un’azienda agricola nelle campagne di Bonorva.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6.30 in località Campo Untulzu per spegnere le fiamme in un capannone dove erano accatastate rotoballe di fieno, animali e un trattore.

Fiamme all’alba in un capannone a Bonorva© Provided by ANSA – Prima dell’arrivo dei vigili il proprietario dell’azienda agricola è riuscito a portare in salvo gli animali e ha spostare il trattore.

La squadra dei vigili, che ancora sta operando sul posto, per spegnere l’incendio ha dovuto utilizzare l’estinguente schiumogeno. (ANSA).