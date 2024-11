Il pilota di un parapendio a motore perdeva il controllo andando ad impattare al suolo.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari, impegnata Petrosa nel comune di Castrovillari per soccorso a persona.

Il malcapitato il pilota di un paramotore (parapendio a motore) che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare al suolo.

Raggiunto dai soccorsi, si constatava il decesso del pilota. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del velivolo.

Recuperato il corpo esanime del pilota del paramotore. Considerando la zona impervia, è stato necessario l’intervento del mezzo aereo Drago VF54 del reparto volo di Lamezia Terme. Il corpo trasferito presso struttura ospedaliera di Cosenza.