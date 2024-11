Rally della Lanterna, incidente a Montebruno tra un’auto da corsa e una civile: 4 feriti

Spread the love

Montebruno. Incidente oggi sulla strada statale 45 della Val Trebbia nell’intervallo tra le prove speciali del Rally della Lanterna. Per cause da chiarire una delle auto iscritte alla gara si è schiantata con un’altra vettura e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Torriglia insieme a vigili del fuoco e carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

Degli occupanti della vettura da rally, il pilota è stato portato in codice verde al San Martino mentre la navigatrice è stata accompagnata in codice giallo allo stesso pronto soccorso. Quattro persone erano a bordo dell’altra macchina: due hanno rifiutato il trasporto, un ragazzo è andato in codice giallo al Galliera e una ragazza in codice verde.

Nel tratto interessato dall’incidente non era in corso una gara, dato che le prove vengono corse a traffico chiuso,