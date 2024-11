Terribile scontro frontale sul viadotto Ingotte: muore 17enne, ferito il fidanzato alla guida

Spread the love

I due ragazzi stavano tornando a casa dopo un pomeriggio trascorso insieme a Campobasso. Viaggiavano a bordo di una Peugeot scura, diretti verso l’innesto sulla Trignina, quando la loro auto si è scontrata violentemente contro una Fiat Croma che proveniva dalla direzione opposta. Diretta a Campobasso. L’impatto è stato devastante, e ha ridotto entrambi i veicoli a un groviglio di lamiere.

Nonostante la violenza dell’urto, gli occupanti della Fiat Croma sono rimasti quasi illesi e sono stati assistiti sul posto dai soccorritori, secondo fonti mediche. In breve tempo, sulla Bifernina è iniziato un via vai incessante di mezzi di emergenza, tra ambulanze, auto mediche, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Stradale. La circolazione è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia, con le auto provenienti da Campobasso deviate su percorsi alternativi, mentre sotto al viadotto si sono formate lunghe code.

