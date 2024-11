VIDEO – Novi Ligure, si blocca una giostra del luna park: 13enne soccorso dai vigili del fuoco 

Spread the love

Nella serata di ieri domenica 10 novembre, a Novi Ligure – provincia di Alessandria – una giostra allestita in occasione della fiera di Santa Caterina è rimasta bloccata a causa di un guasto a un tubo idraulico, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. Le persone che si trovavano a bordo sono state portate in salvo velocemente, mentre ha richiesto più tempo il salvataggio di un 13enne. Il ragazzo è stato raggiunto e soccorso dai pompieri con scale e cestello dell’autoscala, e non avrebbe riportato ferite.

LA REPUBBLICA