VIDEO – Numerosi interventi vigili del fuoco per maltempo

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Intervento rilevante in Via Salvatore Quasimodo a Catania dove la squadra di vigili del fuoco della Sede centrale ed i vigili del fuoco sommozzatori del Nucleo di Catania, stanno fornendo assistenza a personale della rete gas per chiudere un condotto rimasto sommerso per un allargamento.

Report situazione interventi maltempo dalle 08,00 alle 18,00 del 11/11/2024

n. 46 interventi conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania.

n. 14 interventi in corso:

n. 4 danni d’acqua (Catania in Via Siena, Catania in Via San Giovanni Li Cuti, Catania in Via Monsignore Domenico Orlando, Catania in via Fisichelli e a San Giovanni la Punta)

n. 5 dissesto statici di elementi costruttivi (Catania in Via Milano, Catania in Via Saturno, Catania in Via Antonino di Sangiuliano, Catania in Via Domenico Tempio e a San Giovanni la Punta)

n. 3 apertura porte (Catania, Sant’Agata li Battiati)

n. 1 soccorso a persone (Biancavilla, CT)

n. 1 servizio di assistenza (Catania in Via Salvatore Quasimodo)

Al momento ci sono n. 8 interventi da espletare.