VIDEO – Suv parcheggiato con bombole di gas esplode su una strada di New York, danneggiando case e auto

NEW YORK (AP) — Un SUV parcheggiato contenente bombole di gas e altri materiali infiammabili è esploso venerdì in una strada residenziale di New York City, danneggiando case, altri veicoli e linee elettriche aeree, hanno riferito i vigili del fuoco.

Il vice capo dei vigili del fuoco George Healy ha dichiarato in una conferenza stampa sul luogo dell’esplosione nel quartiere cittadino del Queens che, miracolosamente, non sono stati segnalati feriti.

Il momento drammatico in cui il veicolo esplode in una palla di fuoco è stato immortalato dalle telecamere del citofono. I vigili del fuoco hanno anche pubblicato un video e delle foto dei rottami carbonizzati e della distruzione circostante, tra cui case con le finestre distrutte e auto gravemente danneggiate.

Healy ha affermato che l’esplosione è avvenuta intorno alle 6:45 del mattino nella zona di South Ozone Park nel Queens. Il veicolo distrutto era utilizzato per lavori di costruzione e conteneva diversi cilindri pressurizzati, uno dei quali si è rotto, innescando l’esplosione, ha affermato.

All’interno dell’auto erano conservate anche alcune batterie agli ioni di litio, che però non erano compromesse. In totale, sono state danneggiate cinque case e cinque veicoli, ha detto Healy.