Cagnolino cade in un pozzo, i Vigili del Fuoco lo salvano

Spread the love

ANSA – Era finito in un pozzo e non riusciva più a risalire. Ma i Vigili del Fuoco lo hanno salvato. Avventura a lieto fine per un cagnolino nel Salernitano.

Verso mezzogiorno, la polizia municipale di Casaletto Spartano ha segnalato alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco la presenza del cagnolino che guaiva all’interno di un pozzo in un terreno e che non si riusciva a recuperare.

Calati all’interno del pozzo con l’ausilio di una scala, i Vigili del sono riusciti a trarre in salvo il cagnolino che è risultato essere fortunatamente in buone condizioni di salute.