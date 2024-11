VIDEO – San Pietro di Morubio; Incendio di un silos essiccatoio, vigili del fuoco a lavoro.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

È scattato intorno alle 12.00 di oggi, 12 novembre, l’allarme al Consorzio Agrario Lombardo Veneto di San Pietro di Morubio, per l’incendio di un silos essiccatoio contenente cereali.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Legnago e Verona con 4 automezzi tra cui due autoscale e 11 operatori. Le operazioni di spegnimento, coordinate dal funzionario di turno e dal capo turno provinciale, sono finalizzate a raffreddare il cereale che brucia all’interno del silos e al suo lento svuotamento. L’intervento risulta particolarmente delicato per la presenza, nelle immediate vicinanze, di una ditta che produce etanolo. L’intervento è ancora in atto e proseguirà, presumibilmente per tutta la notte, fino al completo svuotamento del silos e alla sua messa in sicurezza