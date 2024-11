Precipita per 25 metri in un pendio. 35enne tratta in salvo dai Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di domenica 10 novembre, una donna di nazionalità tedesca è precipitata per circa 25 metri dal piano stradale di via Valle Lunga, nel comune di San Giovanni Teatino, nel tratto dove sono in corso alcuni di lavori di cantiere. La donna è stata rapidamente soccorsa da Vigili del fuoco mediante tecniche di soccorso speleo alpinistiche fluviali (SAF).

I Vigili del fuoco l’hanno raggiunta con una manovra di calata dall’alto, l’hanno sistemata su una barella idonea per soccorso in teleferica e l’hanno riportata prontamente sul piano stradale, dove è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118. Le cause della caduta sono in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato di Chieti per quanto di competenza